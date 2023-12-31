Diyarbakır\'ın meşhur tatlısı burma kadayıfı yılbaşı için yoğun mesai yapıyor

Diyarbakır'ın meşhur tatlısı burma kadayıfını üreten işletmeler, 2024'e girmeden önce yılbaşında yoğun bir mesaiyle siparişleri yetiştirmeye çalışırken, günlük 2 ton satış yapmayı hedefliyor.

Kentin tescilli lezzetlerinden burma kadayıfı için hem şehir içi hem şehir dışına birçok bölgeden alınan siparişlerle tatlıcılar, yılbaşı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Coğrafi işaret olarak tescil edilen fıstıklı ve cevizli burma kadayıfı ise 2023'ün popüler tatlısı oldu.

Diyarbakır'da, 1968 yılından bu yana hizmet veren meşhur Kadayıfcı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, deprem sürecinden sonra tatlı satışlarını toparladıklarını belirtti.

"Hedef 2 ton"

Yılbaşında gün boyu satacakları tatlı kilosu hedefinin 2 ton olduğunu söyleyen Altunbay, "Sıtkı Usta olarak 1968'den beri tatlıcı işini yapıyoruz. 2023'ü inşallah pazartesi günü geride bırakacağız. Yılbaşında siparişlerimiz bayağı arttı. Bir tonun üzerinde siparişimiz var ve siparişler gelmeye devam ediyor. Hedefimiz 2 ton. Bir bayram arifesi gibi geçiyor. Bu yıl meydana gelen deprem maalesef çok kötüydü. Deprem sürecinde ilk ay tüm şubelerimiz kapalı haldeydi. Depremden sonra çok şükür toparlama oldu. Şimdi işlerimiz daha iyi" dedi.

Altunbay, "Tatlı çeşitlerimizde en çok rağbet gören coğrafi işaret alan burma cevizli kadayıfımız oldu. Fiyatlarımız geçen senelere nazaran 2023'te iki katı oldu. Biz buna rağmen fiyatlarımızı çok yükseltmedik. 2024'te mecbur kalmadığımız müddetçe fiyatları yükseltmeyeceğiz. Şu an fıstıklı kadayıf 400 TL, cevizli kadayıf ise 300 TL" diye konuştu. - DİYARBAKIR