 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'ın meşhur tatlısı burma kadayıfı yılbaşı için yoğun mesai yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'ın meşhur tatlısı burma kadayıfı yılbaşı için yoğun mesai yapıyor

Diyarbakır'da bulunan burma kadayıfı üreten işletmeler, yılbaşı siparişlerini yetiştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Kentin tescilli lezzeti olan burma kadayıfı, fıstıklı ve cevizli olarak tercih ediliyor. Tatlıcılar, günlük 2 ton satış yapmayı hedefliyor. Deprem sürecinden sonra işlerin toparlandığı belirtilirken, fiyatların 2023'e göre iki kat arttığı ifade edildi.

Diyarbakır\'ın meşhur tatlısı burma kadayıfı yılbaşı için yoğun mesai yapıyor
31.12.2023 - 09:14,
Abone Ol

Diyarbakır'ın meşhur tatlısı burma kadayıfını üreten işletmeler, 2024'e girmeden önce yılbaşında yoğun bir mesaiyle siparişleri yetiştirmeye çalışırken, günlük 2 ton satış yapmayı hedefliyor.

Kentin tescilli lezzetlerinden burma kadayıfı için hem şehir içi hem şehir dışına birçok bölgeden alınan siparişlerle tatlıcılar, yılbaşı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Coğrafi işaret olarak tescil edilen fıstıklı ve cevizli burma kadayıfı ise 2023'ün popüler tatlısı oldu.

Diyarbakır'da, 1968 yılından bu yana hizmet veren meşhur Kadayıfcı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, deprem sürecinden sonra tatlı satışlarını toparladıklarını belirtti.

"Hedef 2 ton"

Yılbaşında gün boyu satacakları tatlı kilosu hedefinin 2 ton olduğunu söyleyen Altunbay, "Sıtkı Usta olarak 1968'den beri tatlıcı işini yapıyoruz. 2023'ü inşallah pazartesi günü geride bırakacağız. Yılbaşında siparişlerimiz bayağı arttı. Bir tonun üzerinde siparişimiz var ve siparişler gelmeye devam ediyor. Hedefimiz 2 ton. Bir bayram arifesi gibi geçiyor. Bu yıl meydana gelen deprem maalesef çok kötüydü. Deprem sürecinde ilk ay tüm şubelerimiz kapalı haldeydi. Depremden sonra çok şükür toparlama oldu. Şimdi işlerimiz daha iyi" dedi.

Altunbay, "Tatlı çeşitlerimizde en çok rağbet gören coğrafi işaret alan burma cevizli kadayıfımız oldu. Fiyatlarımız geçen senelere nazaran 2023'te iki katı oldu. Biz buna rağmen fiyatlarımızı çok yükseltmedik. 2024'te mecbur kalmadığımız müddetçe fiyatları yükseltmeyeceğiz. Şu an fıstıklı kadayıf 400 TL, cevizli kadayıf ise 300 TL" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Yılbaşı, Deprem, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın meşhur tatlısı burma kadayıfı yılbaşı için yoğun mesai yapıyor - Son Dakika


08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48
Dilmen anlattı! Erdoğan'ın 'Neden Suudi Arabistan?' sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07
İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42
7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23
Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

Son Dakika
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07 İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23 Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 09:50:40. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'ın meşhur tatlısı burma kadayıfı yılbaşı için yoğun mesai yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement