Diyarbakır Ziraat Odaları: Hububat fiyatları çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor

Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) makarnalık buğday için ton başına 10 bin, ekmeklik buğday için 9 bin 250 ve arpa için 7 bin 250 lira ödeme yapacağını açıklaması üzerine Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, hububat fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, fiyatlar çok düşük olduğu için çiftçilerin zor durumda kalacağını ifade etti.

Açıklanan fiyatların beklentilerinin çok altında kaldığının altını çizen Delil, "Bundan dolayı çiftçilerimizden aşırı derecede tepki aldık. Çiftçilerimiz önümüzdeki sezon nasıl üretim yapacağız diyor. Hububat fiyatları; ekmeklik buğday 9,25 TL, makarnalık buğday 10 TL, arpa ise 7,25 TL olarak açıklanmış. Ancak geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımız zaman makarnalık buğdaya ve ekmeklik buğdaya yüzde 11 civarında bir fark gelmiş. Arpada ise yüzde 3. Çiftçilerin girdi maliyetleri ilaç, gübre, mazot ve tohum fiyatları ise ikiye katlandı" dedi.

"İthalat kapatılmış, bunu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Delil, "Fakat ithalat kapatılmış olması piyasanın anında yükseleceği anlamına gelmez. Piyasada aşırı miktarda stokumuz var. Bu stokumuzu bitirmeden iç piyasanın yükselmesini bekleyemeyiz. İç piyasa evet belki yükselecektir fakat çiftçiler o zamana kadar elindeki ürünü satacaktır. Fiyatlar çok düşük çiftçilerimiz bu şekilde üretime devam edemeyeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak taban fiyatların belirlenmesi gerektiğini söyleyen Delil, "TMO'dan beklentimiz; ekmeklik buğdayı 13 TL, makarnalık (sert) buğdayı 14 TL, arpa 10 TL ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerimize buğday için ton başına 2 bin 500 TL'ye, arpa için ton başına bin 500 TL'ye kadar fark ödemesi desteği verilmesi hususlarında revizyon yapılmasını talep ediyoruz. Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil, bu toprakların geleceğidir. Tarım, sadece bugünün değil, yarınında garantisidir. Çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak, taban fiyatlar belirlenmelidir. Bu noktada TMO'ya sesleniyoruz: Bu halkın karnını doyuran çiftçilerimize kulak verin" diye konuştu. - DİYARBAKIR