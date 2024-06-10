Diyarbakır Ziraat Odaları: Hububat fiyatları çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır Ziraat Odaları: Hububat fiyatları çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) makarnalık buğday için ton başına 10 bin, ekmeklik buğday için 9 bin 250 ve arpa için 7 bin 250 lira ödeme yapacağını açıklaması üzerine Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, hububat fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Delil, çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak taban fiyatların belirlenmesi gerektiğini ve TMO'ya seslenerek çiftçilerin taleplerini dikkate almalarını istedi.

10.06.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) makarnalık buğday için ton başına 10 bin, ekmeklik buğday için 9 bin 250 ve arpa için 7 bin 250 lira ödeme yapacağını açıklaması üzerine Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, hububat fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, fiyatlar çok düşük olduğu için çiftçilerin zor durumda kalacağını ifade etti.

Açıklanan fiyatların beklentilerinin çok altında kaldığının altını çizen Delil, "Bundan dolayı çiftçilerimizden aşırı derecede tepki aldık. Çiftçilerimiz önümüzdeki sezon nasıl üretim yapacağız diyor. Hububat fiyatları; ekmeklik buğday 9,25 TL, makarnalık buğday 10 TL, arpa ise 7,25 TL olarak açıklanmış. Ancak geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımız zaman makarnalık buğdaya ve ekmeklik buğdaya yüzde 11 civarında bir fark gelmiş. Arpada ise yüzde 3. Çiftçilerin girdi maliyetleri ilaç, gübre, mazot ve tohum fiyatları ise ikiye katlandı" dedi.

"İthalat kapatılmış, bunu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Delil, "Fakat ithalat kapatılmış olması piyasanın anında yükseleceği anlamına gelmez. Piyasada aşırı miktarda stokumuz var. Bu stokumuzu bitirmeden iç piyasanın yükselmesini bekleyemeyiz. İç piyasa evet belki yükselecektir fakat çiftçiler o zamana kadar elindeki ürünü satacaktır. Fiyatlar çok düşük çiftçilerimiz bu şekilde üretime devam edemeyeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak taban fiyatların belirlenmesi gerektiğini söyleyen Delil, "TMO'dan beklentimiz; ekmeklik buğdayı 13 TL, makarnalık (sert) buğdayı 14 TL, arpa 10 TL ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerimize buğday için ton başına 2 bin 500 TL'ye, arpa için ton başına bin 500 TL'ye kadar fark ödemesi desteği verilmesi hususlarında revizyon yapılmasını talep ediyoruz. Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil, bu toprakların geleceğidir. Tarım, sadece bugünün değil, yarınında garantisidir. Çiftçilerin girdi maliyetleri dikkate alınarak, taban fiyatlar belirlenmelidir. Bu noktada TMO'ya sesleniyoruz: Bu halkın karnını doyuran çiftçilerimize kulak verin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Diyarbakır, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Ziraat Odaları: Hububat fiyatları çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:34:55. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Ziraat Odaları: Hububat fiyatları çiftçilerin beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement