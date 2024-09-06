DKİB, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü\'nü ziyaret etti

Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan, ülkenin en yoğun sınır kapılarından birinin Sarp Sınır Kapısı olduğunu dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna'nın içerisinde bulundukları durum nedeniyle bu ülkeler üzerinden yapılan transit geçişlerin de işlem hacminde artışa neden olduğuna değinen Gürdoğan, tır kuyruklarının artmasının ardından yapılan iyileştirmelerin fayda sağladığına işaret etti.

Ersin Başaran'ın Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü olarak atanmasıyla konuya etkin çözüm üretileceğinin ilk sinyallerinin verildiğini ifade eden Gürdoğan, "Başaran'ın gümrükteki bekleme sürelerinin uzunluğu nedeniyle oluşan ve zaman zaman trafiği durma noktasına getiren bu soruna anında müdahalesi ile alınan tedbir ve yapılan iyileştirmeler kısa zamanda sonuç verdi. Yıllardır özellikle bölge ihracatçılarımızın kanayan yarası olan bu sorunu çözüme ulaştıran ve ihracatçımıza günlerce beklemeden ürünlerini sevk etme fırsatını sağlayan bölge müdürümüze ihracatçılarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Başaran ise 2023-2024 yılları Ocak-Ağustos dönemleri karşılaştırıldığında giriş ve çıkış yapan tır sayısının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ocak-Ağustos dönemleri karşılaştırıldığında giriş yapan tır sayısının yüzde 4 artışla 113 bin 198 adetten 117 bin 524 adete ulaştığını, çıkış yapan tır sayısında ise yüzde 2,2 oranında artış yaşanarak rakamın 146 bin 772'den 150 bin 57'ye yükseldiğini görüyoruz. İşlem hacminde yaşanan bu artışa rağmen devreye aldığımız güncel uygulamaların sonuç vererek TIR bekleme sürelerinin azaltılması, çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor ve bizleri de çok memnun ediyor."

Ortaya çıkan başarının kendilerini motive ettiğini dile getiren Başaran, iş birliği içinde çalışarak bölge ihracat rakamlarını daha da yüksek seviyelere taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.