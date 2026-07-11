DOA Sistemiyle 18 Milyon Ambalaj Toplandı - Son Dakika
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DOA Sistemiyle 18 Milyon Ambalaj Toplandı

11.07.2026 11:26
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Sıfır Atık Hareketi kapsamında 10 günde 18 milyon ambalaj toplanarak 1 milyon 992 bin kullanıcıya ulaşıldı.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon döneminin başlamasından bu yana 81 il, 973 ilçede uygulanmaya başlanan DOA sistemine yoğun ilgi gösteriliyor.

DOA sistemi, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan bütüncül bir sistem olarak hayata geçirildi.

DOA logolu plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor.

İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yükleniyor.

Sistem ile 10 günde 18 milyon 775 bin 861 adet ambalaj toplanırken, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6'ya yükseldi.

İşletmeler, DOA sistemine ekim ayı sonuna kadar başvuru yapabilecek

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden ekim ayı sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor.

Belirlenen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanacak.

Kayıtlarını tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.

Bu kapsamda sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.

Yılda 25 milyar ambalaj hedefi

DOA sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor.

İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla da yüzde 80'e ulaşılması amaçlanıyor.

Sistemin 20-30 yıllık süreçte 20 bin kişiye istihdam alanı açması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOA Sistemiyle 18 Milyon Ambalaj Toplandı - Son Dakika

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