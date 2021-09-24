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Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu - Son Dakika

Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu

24.09.2021 11:09
Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu'nun, "Kastamonu'nun köyleri lavanta kokacak" fikrinden yola çıkarak oluşturduğu lavanta tarlaları kente örnek oldu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu'nun, "Kastamonu'nun köyleri lavanta kokacak" fikrinden yola çıkarak oluşturduğu lavanta tarlaları kente örnek oldu.

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda önceki yıl 6 dekar tarla satın alan Aydoğdu, buna ek olarak kiraladığı 6 dekar arazinin de tamamına lavanta dikti. Tarlanın birini turizm tesisine dönüştürmeyi planlayan Aydoğdu, diğerinde ise lavanta balı üretmeyi hedefliyor.

Aydoğdu'nun lavanta tarlaları ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve tarıma ilgi duyanların dikkatini çekti. Doç. Dr. Aydoğdu'nun öncülüğünde bu yıl Kastamonu'da 10 tarlaya daha lavanta ekimi yapıldı. Bu yıl, kent genelinde yaklaşık 50 dekar araziye lavanta dikimi için öncülük yapan Aydoğdu gelecek yıl da 150 dekar araziye lavanta dikimi yapmak için şimdiden hazırlıklara başladı.

Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, AA muhabirine, Kastamonu'nun çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade etti.

Kastamonu turizmiyle ilgili çok sayıda araştırma yaptıklarını belirten Aydoğdu şöyle devam etti:

"Sosyal sorumluluk projelerim benim katma değerli ürünlerle ilgili birtakım çabaları da ortaya koymamı gerektirdi. Başta kekik balı üzerine odaklanmıştım ancak araştırmalarım geliştiğinde lavanta balının çok daha güçlü bir alternatif olduğunu gördüm. Zaman içinde lavantanın sadece tıbbi ve aromatik bitki değil anı zamanda turistik açıdan da çok güçlü bir çekim gücü olduğunu gördüm. O günden beri Kastamonu köyleri lavanta kokacak Kastamonu kırsalı lavanta turizmi ile kalkınacak ilkesiyle başlattığım proje fikri doğdu."

Önceki yıl iki tarlaya lavanta dikimi yaptığını anlatan Aydoğdu, "Aradan bir yıl geçti, lavantalarımız büyüdüler ama önümüzdeki yıl gerçek görüntüsüne ulaşacaklar. Bir yandan da arı yetiştiriciliği ve bal üretimi yapıyoruz. Amacımız lavantayı Kastamonu kırsalı için gerçek anlamda turistik çekim gücü olarak kullanmak, üç yıl içinde kümelenmeyi gerçekleştirerek 3 milyon lavanta turistine erişmek." diye konuştu.

"Hedefimiz Kastamonu'yu bir lavanta köyüne dönüştürmek"

Lavanta tarlalarının herkesin dikkatini çektiğini aktaran Aydoğdu şunları kaydetti:

"Geçen yıl 2 tarla ile bu işe başladım. Bu yıl 5'e çıkardık. Geçen yıl çalışmamızın Anadolu Ajansı tarafından duyurulmasının ardından birçok arkadaşımız, belediye ve sivil toplum kuruluşu bana ulaştı ve lavanta tarımına başladı. Taşköprü Kadın Girişimciler Kooperatifimiz ekim yaptı ve olağanüstü bir sonuç aldı. Pınarbaşı Belediyemiz bana ulaştı, ekim yaptı, İhsangazi Belediyesi bana ulaştı, lavanta ekti. Kastamonu merkezde Daday'da ve diğer ilçelerde 10 tarlaya daha lavanta ekildi. Önümüzdeki yıl tarla sayımı 6'ya çıkartacağım. Önümüzdeki yıl birçok arkadaşımız lavanta ekecek. Ben 50 dönüm araziye daha lavanta ekmeyi planlıyorum. Cide Yerel Eylem Derneği Başkanı 40 dönüm arazisine ekecek. Sayamadığım daha birçok kişi Kastamonu'da lavanta ekecek."

İlgiden çok memnun olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Halkamız her geçen gün genişliyor. Hedefimiz Kastamonu'yu bir lavanta köyüne dönüştürmek." ifadesini kullandı.

Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci ise Aydoğdu'nun kendilerine örnek olduğunu söyledi.

Aydoğan Aydoğdu aracılığıyla temin ettikleri 6 bin lavanta fidesini Taşköprü Kaymakamlığının da desteğiyle 6 dekar araziye diktiklerini ifade eden Ekinci, "Aydoğan hocamız bize bu konuda hem ön ayak oldu hem de her türlü desteği verdi. Bu sayede bir kadın kooperatifi olarak önemli bir adım atmış olduk." dedi.

Bu yıl ilk etapta 6 dekarda ekim yaptıklarını aktaran Ekinci, gelecek yıl da 6 dekar arazide ekim yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kastamonu, Lavanta, Aydoğan, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu - Son Dakika Ekonomi


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