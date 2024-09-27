Doğa Dostu Yaşam İçin Mobil Evler

Ekonomi

Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD) Başkanı Murat Yıldız, insanlarda belli bir seviyeye geldikten sonra mutlaka doğaya geri dönüş arzusu oluştuğunu belirterek, "Bizim gibi STK'lerle, iş adamlarıyla yol alınarak halkımızın önünü açarak, doğayla uyumlu doğa dostu yaşamımızı sürdürme alanlarını oluşturmamız gerekiyor." dedi.

TÜMEVSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiny Home Show, Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapı Sistemleri, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yıldız, mobil evler olarak tanımlanan tiny houseların son dönemde turizm alanında oldukça tercih edildiği, insanların minimal hayatta uygun bir koşulda, doğa içerisinde, doğayla uyumlu deneyim yaşayabilecekleri bir fırsatı sunduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu ürünlerimiz bizim ruhsatlı, plakalı, trafiğe tabi imara tabi olmayan ürünler ama bundan sonra TÜMEVSİAD olarak özellikle Meclis'te ve bakanlıklarda yaptığımız görüşmelerde bir konuya çok önem veriyoruz, biz doğa dostu bir sektörüz. O yüzden paydaşlarımızdan bir ricamız var. Birinci derece tarım arazilerine yasak olmamasına rağmen koymayacağız, sit alanlarına koymayacağız. Bunun dışında Türkiye'de birinci derece tarım arazilerinin dışında on binlerce atıl alan var. Buralarda rahatlıkla ürünlerimizi koyarak doğayla uyumlu bir şekilde minimal hayatımızı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem gerçeğine değinen Yıldız, mobil evlerin bu bakımdan tüketiciler için iyi bir alternatif oluşturduğunu dile getirdi.

"Belli bir seviyeye geldikten sonra insanların doğaya geri dönüş arzusu oluşuyor"

TÜMEVSİAD Başkanı Yıldız, sektörün hacmine ve ekonomik altyapısına vurgu yaparak, dünyanın her tarafına ihracat yaptıklarını, 81 ilde yüzlerce fabrika, binlerce çalışanın yanında birçok sektörü de beslediklerini anlattı.

Yıldız, mobil ev sektörünün hacminin çok büyük olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında bu zamana kadar çok anlaşılmıyordu, dernekleşmek, kurumsal bir yapıya geçmek de çok önemli. Biz artık bunu bütün kurumlara, kamuoyuna, her yere anlatıyoruz, gerçekten sektörümüz ülkemiz açısından çok büyük. Ufak tefek mevzuatlarda eksiklerimiz var. Bakanlıklarımızla, mülki amirlerimizle yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki günlerde ufak tefek kararnamelerle o tarz boşlukları da düzelterek, sektörümüz büyüyerek devam edecek. Bu sektörün, bilimin ve teknolojinin nasıl önüne geçilemiyorsa insanoğlunun da doğaya geri dönüşünün önüne geçilemeyen bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Mutlaka belli bir seviyeye geldikten sonra insanların doğaya geri dönüş arzusu oluşuyor. Bizim gibi STK'lerle, iş adamlarıyla yol alınarak halkımızın önünü açarak, doğayla uyumlu, doğa dostu yaşamımızı sürdürme alanlarını oluşturmamız gerekiyor."

Mobil evlerin yasal zeminlerine işaret eden Yıldız, konumlandırmada hiçbir engel olmadığını belirtti.

Yıldız, tekerlekli, römorklu ve fren sistemiyle kurumsal bir firmadan alındığı takdirde yasal zeminde hiçbir engel olmadığını aktararak, "Sadece sabit yapı haline getirmemiz gerekiyor. Kamuoyunda bazen 'Tiny houselar yıkılıyor' gibi haberler çıkıyor ama bunlar doğru değil. Onlar kaçak yapılar. Kurallara uygun bir şekilde koyulan tiny houseların yıkılabilme ihtimali yok. Çünkü o çekilebilir bir ürün. Biz dernek olarak sektörümüzü bilinçlendirmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası dönemde mobil evlerin turizm sektöründe oldukça fazla kullanıldığını ve vatandaşların yakın yerlerde buraları tercih ettiğini anlatan Yıldız, hükümetin ona da bir çerçeve getirdiğini bildirdi.

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 taneden az olmamak koşuluyla 250 metre, 49'dan da fazla olmama koşulu gibi mevzuatlarda bir düzenleme getirdi. Sektör çok büyük bir sektör, büyüdükçe işte farklı ihtiyaçlar doğuruyor. Bizim alanımızda da ufak tefek boşluklar var. Onları da önümüzdeki süreçte tamamladığımızda hiçbir sorun olmayacak. Şu anki mevzuatlar da bunun için yeterli. Kanunlara, kurallara göre tiny houselarımızı yerleştirdiğimiz takdirde hiçbir engel yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alabilirler ama kurumsal firmalardan almak koşuluyla."