Doğa Dostu Yaşam İçin Mobil Evler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğa Dostu Yaşam İçin Mobil Evler

TÜMEVSİAD, mobil evlerin doğayla uyumlu hayat sunduğunu belirtti, sektörün büyümesi için yasal düzenlemeler gerektiğini vurguladı.

27.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD) Başkanı Murat Yıldız, insanlarda belli bir seviyeye geldikten sonra mutlaka doğaya geri dönüş arzusu oluştuğunu belirterek, "Bizim gibi STK'lerle, iş adamlarıyla yol alınarak halkımızın önünü açarak, doğayla uyumlu doğa dostu yaşamımızı sürdürme alanlarını oluşturmamız gerekiyor." dedi.

TÜMEVSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiny Home Show, Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapı Sistemleri, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yıldız, mobil evler olarak tanımlanan tiny houseların son dönemde turizm alanında oldukça tercih edildiği, insanların minimal hayatta uygun bir koşulda, doğa içerisinde, doğayla uyumlu deneyim yaşayabilecekleri bir fırsatı sunduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu ürünlerimiz bizim ruhsatlı, plakalı, trafiğe tabi imara tabi olmayan ürünler ama bundan sonra TÜMEVSİAD olarak özellikle Meclis'te ve bakanlıklarda yaptığımız görüşmelerde bir konuya çok önem veriyoruz, biz doğa dostu bir sektörüz. O yüzden paydaşlarımızdan bir ricamız var. Birinci derece tarım arazilerine yasak olmamasına rağmen koymayacağız, sit alanlarına koymayacağız. Bunun dışında Türkiye'de birinci derece tarım arazilerinin dışında on binlerce atıl alan var. Buralarda rahatlıkla ürünlerimizi koyarak doğayla uyumlu bir şekilde minimal hayatımızı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem gerçeğine değinen Yıldız, mobil evlerin bu bakımdan tüketiciler için iyi bir alternatif oluşturduğunu dile getirdi.

"Belli bir seviyeye geldikten sonra insanların doğaya geri dönüş arzusu oluşuyor"

TÜMEVSİAD Başkanı Yıldız, sektörün hacmine ve ekonomik altyapısına vurgu yaparak, dünyanın her tarafına ihracat yaptıklarını, 81 ilde yüzlerce fabrika, binlerce çalışanın yanında birçok sektörü de beslediklerini anlattı.

Yıldız, mobil ev sektörünün hacminin çok büyük olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında bu zamana kadar çok anlaşılmıyordu, dernekleşmek, kurumsal bir yapıya geçmek de çok önemli. Biz artık bunu bütün kurumlara, kamuoyuna, her yere anlatıyoruz, gerçekten sektörümüz ülkemiz açısından çok büyük. Ufak tefek mevzuatlarda eksiklerimiz var. Bakanlıklarımızla, mülki amirlerimizle yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki günlerde ufak tefek kararnamelerle o tarz boşlukları da düzelterek, sektörümüz büyüyerek devam edecek. Bu sektörün, bilimin ve teknolojinin nasıl önüne geçilemiyorsa insanoğlunun da doğaya geri dönüşünün önüne geçilemeyen bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Mutlaka belli bir seviyeye geldikten sonra insanların doğaya geri dönüş arzusu oluşuyor. Bizim gibi STK'lerle, iş adamlarıyla yol alınarak halkımızın önünü açarak, doğayla uyumlu, doğa dostu yaşamımızı sürdürme alanlarını oluşturmamız gerekiyor."

Mobil evlerin yasal zeminlerine işaret eden Yıldız, konumlandırmada hiçbir engel olmadığını belirtti.

Yıldız, tekerlekli, römorklu ve fren sistemiyle kurumsal bir firmadan alındığı takdirde yasal zeminde hiçbir engel olmadığını aktararak, "Sadece sabit yapı haline getirmemiz gerekiyor. Kamuoyunda bazen 'Tiny houselar yıkılıyor' gibi haberler çıkıyor ama bunlar doğru değil. Onlar kaçak yapılar. Kurallara uygun bir şekilde koyulan tiny houseların yıkılabilme ihtimali yok. Çünkü o çekilebilir bir ürün. Biz dernek olarak sektörümüzü bilinçlendirmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası dönemde mobil evlerin turizm sektöründe oldukça fazla kullanıldığını ve vatandaşların yakın yerlerde buraları tercih ettiğini anlatan Yıldız, hükümetin ona da bir çerçeve getirdiğini bildirdi.

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 taneden az olmamak koşuluyla 250 metre, 49'dan da fazla olmama koşulu gibi mevzuatlarda bir düzenleme getirdi. Sektör çok büyük bir sektör, büyüdükçe işte farklı ihtiyaçlar doğuruyor. Bizim alanımızda da ufak tefek boşluklar var. Onları da önümüzdeki süreçte tamamladığımızda hiçbir sorun olmayacak. Şu anki mevzuatlar da bunun için yeterli. Kanunlara, kurallara göre tiny houselarımızı yerleştirdiğimiz takdirde hiçbir engel yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alabilirler ama kurumsal firmalardan almak koşuluyla."

Kaynak: AA

Murat Yıldız, istanbul, Ekonomi, Turizm, Çevre, Yaşam, Mobil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğa Dostu Yaşam İçin Mobil Evler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:40:31. #1.11#
SON DAKİKA: Doğa Dostu Yaşam İçin Mobil Evler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement