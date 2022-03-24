Doğa Koleji düzenlediği etkinliklerle suyun önemine dikkati çekiyor - Son Dakika
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Doğa Koleji düzenlediği etkinliklerle suyun önemine dikkati çekiyor

24.03.2022 12:59
Doğa Koleji düzenlediği etkinliklerle suyun önemine dikkati çekiyor

Doğa Koleji, suyun önemine dikkati çekmek için 22 Mart Dünya Su Günü'nde Türkiye geneli tüm kampüslerinde bir çok etkinlikler düzenledi.

Doğa Koleji, suyun önemine dikkati çekmek için 22 Mart Dünya Su Günü'nde Türkiye geneli tüm kampüslerinde bir çok etkinlikler düzenledi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, Su Zirvesi'22, Geleceğin Su Kahramanı Slogan Yarışması ve Sergisi, Su Farkındalık Yürüyüşü düzenlenirken tüm kampüslerde eş zamanlı olarak "Geleceğin Su Kahramanı" şarkısı seslendirildi.

Öğrenciler farkındalık oluşturmak adına kampüs etkinliklerini KidZania İstanbul'a taşıyarak suyun önemine dikkat çekti.

İlk olarak Su Zirvesi"22'yi gerçekleştiren Doğa Koleji'nin zirve konukları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu ve Doğa Koleji ekoloji öğretmenleri oldu.

Su Zirvesi"22'de dünyada giderek artan iklim değişikliğine ve beraberinde gelen su krizine dikkat çekilerek bu durumun sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğu vurgulandı.

"Suyun değerini bugünden bilmek gerekli"

Açıklamada, programda yaptığı konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, "İklim değişikliğinin su ile ilişkisine baktığımızda su döngüsüne çok büyük etkisi olduğunu, bu etkinin en büyük kaynağının biz insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye su fakiri bir ülke kategorisine girebilecek bir ülke. Suyun başka herhangi bir doğal kaynak ile yer değiştirilemeyeceği için değerini bugünden bilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"İhtiyacımız olmayan hiçbir ürünü almamalı, ihtiyacımızdan fazla su tüketmemeliyiz"

Su Zirvesi"22'de yer alan Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman ise şunları kaydetti:

"Yaşadığımız gezegende su varlıklarımız çok fakat kullanım suyu sınırlı. Son yüzyılda giderek doğal varlıklarımızın kullanımına artan bir baskı var. Bunun için suyumuz yok olmadan ihtiyaçlarımızı tekrar sorgulamalıyız. En başında ihtiyacımız olmayan hiçbir ürünü almamayı, ihtiyacımızdan fazla suyu tüketmemeyi, hızlı tüketim konusunda israf alışkanlıklarımızı en kısa zamanda değiştirmek ve bir dünya vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim görevimizdir. Doğa koruma ve farkındalık çalışmalarında bizim tek hedef kitlemiz öğrenci değil öğrencimize dokunan ailesi, arkadaşları da bizim için doğayı keşfetme ve sorumluluk geliştirme çalışmalarının hedefindedir. Çünkü dünyamızı sadece biz değil hep beraber koruyabiliriz. Bugün tüm öğrencilerimiz pankartlarını hazırladı, suya dair sloganlarını üretti ve sesini duyurmaya çalışıyor. Velilerimiz de bu sürecin en önemli parçası."

Zirve kapsamında verilen "Geleceğin Su Kahramanı Sensin" motivasyon eğitiminde konuşan Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu da tüm öğrencileri geleceğin su kahramanları olarak yetiştirmenin kendileri için dünyayı korumak adına bir görev olduğunu belirtti. Topçuoğlu, "Biz öğretmenler, çocuklarımızın sadece akademik başarısını değil sosyal kimliklerini ve iyi bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri konusunda sorumluyuz. Tasarruf bilinci gelişmiş çocuklar yetiştirmek adına su ayak izi farkındalığı, su hasadı çalışmaları gibi birçok etkinlik, atölye çalışmalarını devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmadan elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacak

Geleceğin Su Kahramanı Slogan Yarışması ile öğrenciler suya dair düşünce geliştirerek hem tasarım hem de slogan ürettiler. Yarışma sonrası tüm Doğa Koleji kampüslerinden gelen tasarımlar öğrenciler ve veliler oylanarak en beğenilen tasarım tişörtlere basılacak. Hazırlanan tişörtler geleceğin su kahramanları tarafından satışa sunularak Afrika'da açılacak akıllı köy ve su kuyusu çalışması için fon oluşturulacak.

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Doğa Koleji, Türkiye, Slogan, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji düzenlediği etkinliklerle suyun önemine dikkati çekiyor - Son Dakika


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