Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları YKS AYT'yi Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları YKS AYT'yi Değerlendirdi

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları YKS AYT\'yi Değerlendirdi

Doğa Koleji lise bölüm başkanları, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanlar, sınavın müfredata uygun ve akademik başarıyı ölçmeye yönelik sorular içerdiğini belirtirken, matematik branşının belirleyiciliğinin değişmediğini vurguladı. Ayrıca, divan edebiyatı ve şiir bilgisiyle ilgili soruların sınavın en önemli belirleyicisi olduğu ifade edildi.

09.06.2024 16:53
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Doğa Koleji lise bölüm başkanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT tamamlandı.

Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, sınavın, müfredata uygun ve akademik başarıyı ölçmeye yönelik sorular içerdiği, düzenli, disiplinli ve kapsamlı bir hazırlık sürecini başarıyla yöneten öğrencilerin bu sınavda başarı sağlayabileceklerini belirtti.

Özellikle matematik branşının belirleyiciliğinin değişmediğini aktaran Uz, "2024 AYT öğrencilerin derinlemesine bilgi birikimlerini ve eleştirel düşünme, analiz yapma, analitik düşünme becerilerini ölçtü. Bu durum, Doğa Koleji'nde yürütülen düzenli ve planlı çalışma sisteminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Doğa Koleji'nin uyguladığı deneme sınavlarının içeriği ile AYT sorularının uyumlu olması, bu paralellik, öğrencilerin sınav performanslarını olumlu yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan da AYT'de yer alan divan edebiyatı ve şiir bilgisiyle ilgili soruların, son senelerde olduğu gibi yine sınavın en önemli belirleyicisi olduğunu kaydetti.

Sınavın diğer senelerden farkının bu soruların daha çok bilgi düzeyinde olması olduğuna dikkati çeken Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okuduğunu anlama üzerinden altı tane soru sorulmuştur. Yazar-eser üzerinden de soruların sorulması, sınavın bilgi düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilen öğrencilerin rahat bir şekilde yapabildiği sınav olmuştur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından soru gelmemiş, İslamiyet etkisiyle yazılan eserlerden bir soru gelmiştir. Divan şiiri yedi soruyla sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisini hem divan hem de halk şiiri üzerinden vermiştir. Halk şiirinden masal, halk hikayesi, semai sorularına yer verilmiştir. Tanzimat Dönemi'nden Recaizade Mahmut Ekrem, Serveti Fünun Dönemi'nden ise Tevfik Fikret sorusu bilgi düzeyinde sorulmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde şiir üzerinden Orhan Veli Kanık buldurulmaya çalışılmıştır. Genel olarak şiir ünitesi ağırlıklı olarak karşımıza çıkmıştır. Roman ünitesinden bir soru sorulması, sınavın kapsam geçerliliğini düşürmüştür. Tiyatro ünitesinden hiç soru sorulmamıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları YKS AYT'yi Değerlendirdi - Son Dakika

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