Doğa Koleji'nden YKS için Tercih Danışmanlığı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğa Koleji'nden YKS için Tercih Danışmanlığı

31.07.2025 16:22
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Doğa Koleji, YKS tercih dönemi için İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bire bir danışmanlık sunuyor.

Doğa Koleji, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde bire bir tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, 1-13 Ağustos arasında gerçekleşecek YKS tercih işlemleri için hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Doğa Koleji, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına destek olmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi santralİstanbul Kampüsü'nde bire bir danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.

Bu sayede öğrenciler, uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini bilinçli ve stratejik bir şekilde yapma fırsatı bulacak.

"Doğru tercih, geleceğe yapılacak en değerli yatırım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, tercih döneminin, öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olduğuna değindi.

Üniversitelerin sunduğu staj, çift anadal ve yurt dışı eğitim gibi imkanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Yeşilyurt, doğru tercihin, öğrencinin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olacağını belirtti.

Öğrencilere tercih dönemi için kendini tanıması, hangi meslekte mutlu olabileceğini düşünmesi, yeteneklerini ve kişilik özelliklerini göz önünde bulundurması yönünde tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt, tercihlerin puan yerine başarı sıralamasına göre yapılması gerektiğini aktardı.

Yeşilyurt, "Önceliklerinize göre sıralama yapın, puana değil, isteğe odaklanın. İstemediğiniz bölümleri listenize almayın. 24 tercih hakkınızı doldurmak zorunda değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ve bu yıla ait kontenjan değişimlerinin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Kılavuzdaki özel koşulları mutlaka okuyun. Boy, kilo veya sağlık şartları gibi koşulları gözden kaçırmayın. Yeni açılan programları değerlendirin. Kontenjanı dolmayan bölümleri inceleyin, geçmiş yıllarda boş kalan bölümlere dikkat edin. İsim değişikliği olan bölümleri kontrol edin. Tercih listenizi uzman rehber öğretmenlere gösterin, eğitim koçları yerine işin uzmanından destek alın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğa Koleji'nden YKS için Tercih Danışmanlığı - Son Dakika

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