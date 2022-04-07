Doğa Koleji ortaokul öğrencileri TÜBİTAK'ta 6 derece aldı - Son Dakika

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergileri'ne 8 bölgede 21 proje ile davet edilen Doğa Koleji öğrencileri, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülü ile toplam 6 derece alma başarısı gösterdi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16'ncısı düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergileri tamamlandı. Doğa Koleji öğrencileri, TÜBİTAK'ta 6 derece kazandı.

Final sergisi 6-10 Haziran'da gerçekleştirilecek yarışmada derece alarak finale kalan projelere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü öğrencisi Eylül Çelik, danışman öğretmeni Ayşe Çelik ile birlikte değerler eğitimi alanında, farklı bir eğitim metodu olan eğitsel oyun kullanılarak ders işlenişinin kalıcı öğrenme ve derse karşı olumlu tutum etkisi incelenmiş, özgün tasarlanmış eğitsel oyunun hem kutu oyunu hem de çevrim içi-mobil ve bilgisayar oyunu olmak üzere 3 farklı şekilde gerçekleştirilerek geleneksel ezber yöntemine alternatif oluşturmak amacıyla hazırladığı Oyun mu, Öğrenme mi? Ünite Tekrar Oyunu isimli projeyle, Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Akdeniz Evliyaoğlu, Alper Nihat Aydemir ve Lorin Nur Önen, danışman öğretmenleri Hatice Şevval Özkan ile birlikte Türkçe alanında, Türk Dünyası Teşkilatı üyesi olan 7 ülkenin herkes tarafından bilinen şairleri seçilerek, bu şairlerin Artsteps (sanal müze) ve Wordpress (blog sitesi) ortamına aktarılarak, yaparak-yaşayarak öğrenme ortamının oluşturulması amacıyla hazırladıkları Türkçenin Yedi Rengi isimli projeyle, Doğa Koleji Samsun Kampüsü öğrencileri Elif Duru Öztürk, Zeynep Sancak ve Dila Deniz Özkan da danışman öğretmenleri Cansu Kahraman Türk ile birlikte biyoloji alanında, görme engelli bireylerin kuşları tanıması, onlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olması, kuşların fiziksel özelliklerinden gaga yapılarına, beslenme şekillerinden ötüşlerine kadar olan farklılığı zorlanmadan, kendi öğrenim biçimleriyle dokunarak ve işiterek öğrenmeleri amacıyla hazırladıkları Gökyüzünün Görünmez Kanatları isimli projeyle birincilik ödülüne layık görülerek Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.

Beykoz Kampüsü öğrencsi İpek Göreci, danışman öğretmeni Gökçe Sözüçok ile birlikte kimya alanında, güneş gibi doğal enerji kaynağından elektrik elde ederken doğada kendi halinde yetişen fesleğenden (Ocimum basilicum) yararlanarak yeni nesil güneş pillerini (organik) daha çevresel, daha ucuz ve kolay yöntemlerle oluşturmak amacıyla hazırladığı Fesleğenden (Ocimum Basilicum) Yeni Nesil Enerji Üretimi isimli projeyle, Doğa Koleji Samsun Kampüsü öğrencisi Kerem Özgürdal, danışman öğretmeni Nazlı Aydın ile birlikte biyoloji alanında, doğada kendiliğinden dönüşebilen biyobozunur plastik yapılarak ekolojik dengenin korunması ve plastik kirliliğinin azaltılması amacıyla hazırladığı Plastik Poşet Kullanıp Ekosisteme Zarar Vermek Yerine Çiçeğe Dönüşebilen Biyobozur Poşet Kullanıp Ekosistemi Koruyalım isimli projeyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Doğa Koleji Topkapı Kampüsü öğrencileri Hürkan Emre Toğrul ve İdil Yılmaz, danışman öğretmenleri Beyza Nalbantoğlu ile birlikte yazılım alanında, okul çıkışlarında öğrenci teslim sürecinin güvenli ve takip edilebilir olmasını sağlamak ve bu kapsamda bir mobil uygulama ile veli okul varış bilgisinin sorumlu öğretmene iletilmesi amacıyla hazırladıkları Okuldan Güvenli Çıkış: Bir Veli Bilgilendirme Sistemi isimli projeyle üçüncülük ödülüne layık görüldü."