Doğa TALKS Konferansı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Doğa TALKS Konferansı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi

25.04.2022 13:13
Doğa TALKS Konferansı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi

Doğa Koleji'nin düzenlediği Doğa TALKS Konferansı'nın üçüncüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Yazgan'ın "İnsan davranışları diğer canlılardan ne kadar farklı?" sunumuyla Doğa Koleji Florya kampüsünde gerçekleştirildi.

Doğa Koleji'nin düzenlediği Doğa TALKS Konferansı'nın üçüncüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Yazgan'ın "İnsan davranışları diğer canlılardan ne kadar farklı?" sunumuyla Doğa Koleji Florya kampüsünde gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, konferansa, Doğa Koleji Yönetim Kurulu, Doğa ve BİLGİ yöneticileri, Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Tüm Doğa ailesi ise konferansı çevrim içi olarak dinleme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Ege Yazgan, konferansta insanın diğer canlılarla benzerliklerine değinerek, insan davranışlarının farklılıklarını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazgan, ortak benzerliklerinin empati, endişe, haz, iş birliği ve kültür olduğunu belirterek, insanların duygu ve düşüncelerle farklı olduğunu ifade etti.

Benzerlikleri birçok deney ve araştırma ile açıklayan Yazgan, "Metafor yapmak sadece insanlara özgü bir kavram. İnsan olarak eşsiz özelliklerimiz var ve hayvanlardan ayıran özelliklerimizi ne kadar geliştirirsek o kadar insan oluruz." değerlendirmesinde bulundu. Yazgan, insan olmanın sadece mekanik olarak yapmak değil, duygularının çok önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden gelen birçok soruları da yanıtlayan Yazgan, "Neden insan ve canlı davranışlarını araştırdınız?" sorusu üzerine, ilgi ve merakla başladığını, konu üzerine çok okuduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ege Yazgan'ı kampüslerinde ağırlayan öğrenciler, insan davranışları ile ilgili önemli bilgiler edindiklerini ifade etti. Yazgan ise öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, tüm Doğa ailesine teşekkür etti.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Araştırma, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğa TALKS Konferansı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi - Son Dakika


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