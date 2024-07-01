Hatay'da DOĞAKA, bölgede faaliyet gösteren iş insanlarına "Yerel Kalkınma Sohbetleri" çerçevesinde bilgi verdi.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, deprem bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, DASİFED ev sahipliğinde Antakya EXPO alanında gerçekleştirilen "Yerel Kalkınma Sohbetleri" kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Genel Sekreter Alibekiroğlu, iş dünyası için yerel kalkınma projesi kapsamında Hatay'ın genel durumu ve DOĞAKA çalışmaları hakkında iş insanlarına bilgi verdi. - HATAY
Son Dakika › Ekonomi › DOĞAKA, Hatay'da İş İnsanlarına Yerel Kalkınma Sohbetleri Düzenledi - Son Dakika
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