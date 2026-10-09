DOĞAKA Yönetim Kurulu, Osmaniye'de üç ilin kalkınma hedeflerini görüştü - Son Dakika
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DOĞAKA Yönetim Kurulu, Osmaniye'de üç ilin kalkınma hedeflerini görüştü

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DOĞAKA Yönetim Kurulu, Osmaniye\'de üç ilin kalkınma hedeflerini görüştü
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DOĞAKA'nın 126. Yönetim Kurulu Toplantısı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katılımıyla Osmaniye'de yapıldı. Toplantıda üç ilin kalkınma hedefleri, 2027 bütçesi ve teşvik programı başvuruları ele alındı, bölge ekonomisine katkı sağlayacak öncelikler görüşüldü.

Osmaniye'de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 126. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaniye'de gerçekleştirilen toplantıya; Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Dönem Başkanı Mehmet Fatih Serdengeçti, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvuruları, 2027 yılı çalışma programı ve bütçesi, sonuç odaklı program yönetim planları ile ajansın devam eden proje ve faaliyetleri ele alındı.

Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması ve yeni yatırım imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantı kapsamında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na başvuran firma temsilcileriyle de bir araya gelinerek yatırım projeleri ve projelerin bölge ekonomisine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Üç ilin ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak öncelikler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Osmaniye ValiliğiYerel YönetimOsmaniyeEkonomiGüncelSon Dakika

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