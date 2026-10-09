DOĞAKA Yönetim Kurulu, Osmaniye\'de üç ilin kalkınma hedeflerini görüştü

Osmaniye'de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 126. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaniye'de gerçekleştirilen toplantıya; Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Dönem Başkanı Mehmet Fatih Serdengeçti, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvuruları, 2027 yılı çalışma programı ve bütçesi, sonuç odaklı program yönetim planları ile ajansın devam eden proje ve faaliyetleri ele alındı.

Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması ve yeni yatırım imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantı kapsamında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na başvuran firma temsilcileriyle de bir araya gelinerek yatırım projeleri ve projelerin bölge ekonomisine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Üç ilin ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak öncelikler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.