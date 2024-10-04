Doğal Gaz Fiyatı 12.373 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 746 bin 806 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 647 bin 77 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira, gaz ticaret miktarı ise 222 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 991 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 754 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 411 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 611 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.