Doğal Gaz Fiyatı 12.373 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatı 12.373 Lira

Spot doğalgazda 1000 metreküp fiyatı 12.373 lira, işlem hacmi 2.7 milyon lira olarak belirlendi.

04.10.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 746 bin 806 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 647 bin 77 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira, gaz ticaret miktarı ise 222 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 991 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 754 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 411 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 611 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatı 12.373 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:33:34. #1.12#
SON DAKİKA: Doğal Gaz Fiyatı 12.373 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement