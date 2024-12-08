Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 940 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 836 bin 45 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 22 milyon 802 bin 113 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 940 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 914 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 537 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 343 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 245 bin 500 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 235 milyon 331 bin 106 metreküp olarak kayıtlara geçti.