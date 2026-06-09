Doğal Gaz Fiyatları 17 Bin 201 Lira - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları 17 Bin 201 Lira

09.06.2026 14:27
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Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17 bin 201 lira, işlem hacmi 2.6 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 201 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 614 bin 552 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 596 bin 596 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 201 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 152 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 61 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 340 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 376 bin 273 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 351 bin 601 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları 17 Bin 201 Lira - Son Dakika

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