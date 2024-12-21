Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 347 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 990 bin 991 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 474 bin 602 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 347 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 737 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 964 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 730 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 256 milyon 501 bin 554 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 256 milyon 443 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.