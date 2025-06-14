Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 686 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 450 bin 4 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 154 bin 826 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 686 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 996 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 371 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 2 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 964 bin 739 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 596 bin 519 metreküp olarak kayıtlara geçti.