Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

16.02.2026 14:48
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.523 lira, işlem hacmi ise 5.737.983 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 523 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 737 bin 983 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 564 bin 5 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 523 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 396 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 249 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 796 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 164 milyon 801 bin 628 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 164 milyon 661 bin 813 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi

