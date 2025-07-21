Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 430 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 958 bin 540 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 11 bin 150 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 430 lira, gaz ticaret miktarı da 621 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 151 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 708 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 168 bin 22 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 901 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti.