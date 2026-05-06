Doğal Gaz Fiyatları Düştü

06.05.2026 14:40
Spot doğal gazda referans fiyat 17.235,58 TL, işlem hacmi ise 5,4 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 235 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 411 bin 972 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 334 bin 956 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 235 lira 58 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 314 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 97 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 373 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 941 bin 391 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 195 milyon 889 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

