Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 94 bin 521 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 9 bin 493 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 647 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 143 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 379 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 914 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 183 milyon 676 bin 368 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 183 milyon 757 bin 219 metreküp olarak kayıtlara geçti.