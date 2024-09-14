Doğal Gaz Fiyatları ve Hacmi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve Hacmi Artış Gösterdi

Dünkü verilerle spot doğal gaz fiyatı 12 bin 044 lira oldu, işlem hacmi 27 milyon lira aştı.

14.09.2024 15:18
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 44 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 46 bin 705 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 27 milyon 501 bin 651 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 44 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 282 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 646 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 442 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 381 bin 899 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 275 bin 893 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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