Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 156 lira, işlem hacmi ise 2.76 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 156 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 762 bin 116 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 312 bin 266 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 156 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 161 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 13 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 298 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 74 milyon 848 bin 811 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 74 milyon 874 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 17:39:13. #7.13#
SON DAKİKA: Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.