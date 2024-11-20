Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Durumu - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Durumu

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12.161,59 TL; işlem hacmi 12,5 milyon TL olarak belirlendi.

20.11.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 161 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 560 bin 815 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 870 bin 930 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 161 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 40 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 769 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 553 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 226 milyon 693 bin 274 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 227 milyon 131 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

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