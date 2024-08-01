Doğal gaz fiyatlarına yüzde 38'lik artış - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 38'lik artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ tarafından duyurulan yeni doğal gaz tarifesine ilişkin yapılan açıklamada, gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olduğu belirtildi. 1 metreküp doğal gazın fiyatı ise ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.

01.08.2024 13:07
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ tarafından duyurulan yeni doğal gaz tarifesine ilişkin, "Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir" açıklamasını yaptı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır" denildi.

"1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır"

Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24,4 düzeyinde olduğu belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir ifade ile 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatının Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatının nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıktığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 38'lik artış - Son Dakika

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