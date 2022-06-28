Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı

28.06.2022 10:25
Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 453 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 613 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 16,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 6,14 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.

Nisanda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 882 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 837 milyon metreküple İran, 733 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 24,9, yüzde 3,41 ve yüzde 4,83 düşüş gösterdi.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 3,36 düşüş

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 6,59 azalarak 5 milyar 130 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0,51 azalışla 365 milyon metreküpe indi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 24,56 düşüşle 672 milyon metreküpe geriledi.

Nisanda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,36 azalarak 2 milyar 329 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalışla 1 milyar 326 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 90,2'sini 1 milyar 197 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,74'ünü 129 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama ve LNG tesislerindeki stok miktarı yüzde 33 ve yüzde 46,6 azaldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç isyan etti: 'Bu karar gözden geçirilmezse Türkiye'de okul servisi diye bir şey kalmaz' Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç isyan etti: 'Bu karar gözden geçirilmezse Türkiye'de okul servisi diye bir şey kalmaz'
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:56 Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi!
09:53 Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement