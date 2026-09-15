Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 21,72 azaldı, en fazla gaz Azerbaycan'dan alındı - Son Dakika
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Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 21,72 azaldı, en fazla gaz Azerbaycan'dan alındı

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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. En fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 1 milyon metreküple Azerbaycan'dan yapılırken, toplam doğal gaz tüketimi de yüzde 25,22 azalışla yaklaşık 2 milyar 648 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 869 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 194 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 21,72 azalışla yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 1 milyon metreküp ile Azerbaycan'dan yapıldı. Bunu 948 milyon metreküp ile Rusya ve 919 milyon metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatının tamamı Cezayir'den yapılırken, ülkeden 194 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi 376 milyon metreküpe ulaştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, temmuzda yıllık bazda yüzde 25,22 azalarak yaklaşık 2 milyar 648 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 114 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 770 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 376 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı temmuz sonunda 5 milyar 638 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 413 milyon metreküpü yeraltı depolama tesislerinde, 225 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 21,72 azaldı, en fazla gaz Azerbaycan'dan alındı - Son Dakika

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