Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Düşüşü

Spot doğal gazda referans fiyat 12.458,28 TL, işlem hacmi ise 12,5 milyon TL olarak belirlendi.

03.02.2025 15:17
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 458 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 557 bin 950 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 396 bin 200 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 458 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 8 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 81 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 835 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 241 milyon 179 bin 327 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 342 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Düşüşü - Son Dakika

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