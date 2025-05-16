Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve Hacim Verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 587 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 126 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 733 bin 473 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 587 lira 77 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 379 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 267 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 908 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 445 bin 611 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 332 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.