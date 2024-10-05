Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gazın fiyatı 12,369 lira, işlem hacmi ise 4.7 milyon lira olarak belirlendi.

05.10.2024 15:49
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 369 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 711 bin 46 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 746 bin 806 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 369 lira, gaz ticaret miktarı ise 383 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 987 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 750 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 586 bin 817 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 748 bin 165 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı - Son Dakika

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