Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gazda referans fiyat 12,587.61 TL, işlem hacmi 3.33 milyon TL olarak belirlendi.

16.01.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 587 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 329 bin 950 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 711 bin 350 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 587 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 264 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 216 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 958 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 279 milyon 347 bin 443 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 279 milyon 340 bin 529 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
21:36 Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde ’mantar ilacı’ tespit edildi Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi
21:10 Türkiye Maarif Vakfı’nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı Türkiye Maarif Vakfı'nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:30 İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında ’SGK borçları’ görüşmesi: Prensipte anlaştık İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında 'SGK borçları' görüşmesi: Prensipte anlaştık
20:30 Maça damgasını vurdu: Takımı 907’de kazanan Fatih Terim çılgına döndü Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü
20:22 İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23’e yükseldiğini duyurdu İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 15:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.