Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düşüşte - Son Dakika
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Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düşüşte

14.07.2026 14:39
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Spot doğal gazda referans fiyat 17.374,78 TL, işlem hacmi ise 5,96 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 374 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 959 bin 548 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 935 bin 627 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 374 lira 78 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 343 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 243 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 506 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 171 bin 879 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 143 bin 44 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düşüşte - Son Dakika

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