Doğal Gazda Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gazda Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi

Spot doğal gazda referans fiyat 12.609,50 lira, işlem hacmi 4,67 milyon metreküp oldu.

18.01.2025 15:48
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Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 609 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 667 bin 440 oldu. Bu rakam, bir önceki gün 2 milyon 910 bin 50 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 609 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 370 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 239 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 979 lira 3 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 265 milyon 144 bin 825 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 265 milyon 139 bin 797 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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