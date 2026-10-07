Doğal gazda kademeli tarifede kasım ve aralık için tüketim limitleri gündeme geldi - Son Dakika
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Doğal gazda kademeli tarifede kasım ve aralık için tüketim limitleri gündeme geldi

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Doğal gazda kademeli tarifede kasım ve aralık için tüketim limitleri gündeme geldi
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Doğal gazda kademeli tarifede aylık tüketim limitlerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi. Kaynaklar, 100 metrekare konutun aylık en az 300 metreküp tükettiğini, aralıkta çoğu ilde sınırın 300 metreküpün altında kaldığını ve bunun geniş kesimin faturasını katlayacağını belirtti.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Doğal gazda, faturaların katlanmasına yol açacak kademeli tarifeyle ilgili il bazında aylık tüketim limitlerinin gözden geçirilmesi dahil bazı kritik adımların atılması gündeme geldi. Sektör kaynakları, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ'a düzenli olarak tüketim verilerini ve sahada karşı karşıya kaldıkları gelişmeleri aktardığını belirterek, "Bu veri akışı ve sahadaki dinamikler göz önüne alınarak aylık tüketim sınırının, ekim ayı için olmasa da kasım ve aralık ayları için gözden geçirilmesi zorunludur. Bu konuda bazı çalışmalar olduğunu duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynaklar, kış mevsiminde 100 metrekare bir konutun günlük ortalama 10-12 metreküp gaz tüketeceğine işaret ederek, "Günlük ortalama 10, aylık en az 300 metreküptür. Aralıkta, hemen hemen bütün illerde 300 metreküpün altında sınır belirlendi. Bu da çok geniş bir kesimin faturasının katlanması anlamına geliyor" dedi.

Türkiye, nisan ayında doğal gazda kademeli tarifeye geçti. Uygulama kapsamında, her il için aylık bazda ayrı tüketim sınırları belirlendi. Aylık miktarlar, gerek BOTAŞ'ın gerekse doğal gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde duyuruluyor.

Uygulama gereğince konut abonelerinin tüketim miktarları, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir kademe için farklı doğal gaz tarifesi uygulanıyor.

BOTAŞ'ın, Kademe-1 satış fiyatı her bin metreküp için 10 bin 625 TL, Kademe-2 satış fiyatı da 18 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarlara, vergiler ve diğer paylar ekleniyor ve abonenin, her bir metreküp gaz için ödeyeceği net miktar ortaya çıkıyor.

Ankara'da, vergiler ve dağıtım şirketinin tahsil ettiği sistem kullanım bedeli dahil tükettikleri her metreküp gaz için kademe-1 kapsamında yer alan konut aboneleri 17,35 TL, Kademe-2'de yer alan aboneler de 26,20 TL ödeyecek.

Diğer illerde de bu düzeye yakın tutarlar söz konusu olacak.

ELEKTRİKTE YILLIK, DOĞAL GAZDA AYLIK

Elektrikte de "çok tüketenin çok ödemesini" öngören Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) uygulanıyor. Uygulama gereğince tüketim limitleri yıllık belirleniyor. Elektrikte, 2026 yılı için 4 bin kilovatsaati geçen abonelerin faturası katlanıyor.

Doğal gazda tüketim sınırları aylık belirleniyor. Abonelerin, çok pahalı olan kademe-2'den yüklü fatura ile karşı karşıya kalmaması için tüketimlerini günü gününe izlemesi gerekiyor.

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, milyonlarca abonenin tüketimini düzenli takip etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Kaynaklar, aylık yerine yıllık ve saha gerçeklerine uygun tüketim sınırının belirlenmesinin önemine işaret etti.

KIŞIN ORTALAMA 12 METREKÜP

Doğal gazda kademeli tarifeye esas oluşturan aylık tüketim limitlerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Sektör kaynakları, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, Enerji Bakanlığı ile BOTAŞ'a düzenli olarak tüketim verilerini ve sahada karşı karşıya kaldıkları gelişmeleri aktardığını belirterek, "Bu veri akışı ve sahadaki dinamikler göz önüne alınarak aylık tüketim sınırının, ekim ayı için olmasa da kasım ve aralık ayları için gözden geçirilmesi zorunludur. Bu konuda bazı çalışmalar olduğunu duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynaklar, kış mevsiminde 100 metrekare bir konutun ortalama 10-12 metreküp gaz tüketeceğine işaret ederek, "Günlük ortalama 10, aylık en az 300 metreküptür. Aralıkta, hemen hemen bütün illerde 300 metreküpün altında sınır belirlendi. Bu da çok geniş bir kesimin faturasının katlanması anlamına geliyor" dedi.

Kaynaklar, kasım ayı için de tüketim sınırlarının düşük olduğuna işaret ederek, "Kasım ayı için Ankara'da 161,63, İstanbul'da 101,71, Kayseri'de 102,88 ve Konya'da 125,42 metreküp belirlendi. Kasım ayında da abonelerin büyük bölümü bu miktarı aşacaktır" görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar, doğal gaz konut abone sayısının 23 milyon düzeyinde olduğunu anımsatarak, "Düzenlemeden abonelerin yüzde 12'sinin etkilenmesi öngörüldü. Ancak, çok daha büyük sayıda abone düzenleme nedeniyle yüksek fatura ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Kaynak: ANKA
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