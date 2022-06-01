Doğal gazdan sonra elektriğe da haziran zammı geldi! Mesken aboneleri 15, sanayi ve ticarethaneler yüzde 25 zamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğal gazdan sonra elektriğe da haziran zammı geldi! Mesken aboneleri 15, sanayi ve ticarethaneler yüzde 25 zamlandı

01.06.2022 09:20

Doğal gaza gelen zamdan sonra, bir zam da elektriğe yapıldı. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesi ise yüzde 25 yükseldi.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tarifelerinin belirlenmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

MESKENE YÜZDE 15 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak tespit edildi.

BİR ZAM DA DOĞAL GAZA GELDİ

BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Doğal gaza yüzde 30 zam Doğal gaza yüzde 30 zam Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
Kaynak: İHA

Doğalgaz, Haziran, Gazete, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gazdan sonra elektriğe da haziran zammı geldi! Mesken aboneleri 15, sanayi ve ticarethaneler yüzde 25 zamlandı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Doğal gazdan sonra elektriğe da haziran zammı geldi! Mesken aboneleri 15, sanayi ve ticarethaneler yüzde 25 zamlandı
09:17 Biden'dan Ukrayna'ya mühimmat desteği: Cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmaları için gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim
09:11 Emine Erdoğan Venezuelalı müzik grubunun performansını ayakta alkışladı: Hayran olmamak elde değil
09:09 Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü: Babası hayatını kaybetti
09:07 Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı
08:57 Telefoncuda tacize uğrayan genç kızın çığlıkları sonrası mahalle savaş alanına döndü! Polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı
08:52 Anne olan Hande Soral'dan aile pozu! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı
08:49 Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu
08:45 Hande Erçel sahnedeki duygusal konuşmasıyla ablasını ağlattı! "Ablamda annemi görüyorum"
08:39 Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra yatağında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 09:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Doğal gazdan sonra elektriğe da haziran zammı geldi! Mesken aboneleri 15, sanayi ve ticarethaneler yüzde 25 zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement