Doğal gazdan sonra elektriğe da haziran zammı geldi! Mesken aboneleri 15, sanayi ve ticarethaneler yüzde 25 zamlandı

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Doğal gaza zam! İşte konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tarifelerinin belirlenmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

MESKENE YÜZDE 15 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak tespit edildi.

BİR ZAM DA DOĞAL GAZA GELDİ

BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.