Doğal Gazın Fiyatı 14.705 Lira
Doğal Gazın Fiyatı 14.705 Lira

25.02.2026 14:39
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp fiyatı 14.705 lira, hacmi ise 2.838.065 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 705 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 838 bin 65 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 712 bin 75 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 705 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 193 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 440 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 969 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 234 milyon 126 bin 215 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 234 milyon 124 bin 186 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

15:24
Doğal Gazın Fiyatı 14.705 Lira
