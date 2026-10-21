Doğal gazın spot fiyatı 1000 metreküp için 19 bin 344 lira 60 kuruş oldu - Son Dakika
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Doğal gazın spot fiyatı 1000 metreküp için 19 bin 344 lira 60 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 344 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Aynı gün piyasada işlem hacmi 18 milyon 802 bin 950 lira, gaz ticaret miktarı ise 972 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 344 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 802 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 151 bin 865 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 344 lira 60 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 972 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 311 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 377 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 765 bin 269 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 751 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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