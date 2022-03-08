Doğan: "Destek artarsa, ayçiçeği üretimi de artar" - Son Dakika
Üye Girişi

Doğan: "Destek artarsa, ayçiçeği üretimi de artar"

08.03.2022 09:16
Doğan: "Destek artarsa, ayçiçeği üretimi de artar"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2021 yılında iklim krizi sebebiyle ayçiçeğinde rekoltenin düştüğünü, savaş sebebiyle ithalatının da şu an için gerçekleşemediğine dikkat çekerek, ayçiçeği üretiminin artırılması için desteğin de artması gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2021 yılında iklim krizi sebebiyle ayçiçeğinde rekoltenin düştüğünü, savaş sebebiyle ithalatının da şu an için gerçekleşemediğine dikkat çekerek, ayçiçeği üretiminin artırılması için desteğin de artması gerektiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, Türkiye tarımının, gerçekleştirdiği üretim, sağladığı istihdam ve yaptığı ihracatla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahipken şu anda dışa bağımlı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda çiftçiye verilen destek miktarı artmadı, çiftçimiz de tahıl ürünlerinden koptu ve yaş meyve sebzeye yöneldi. Ülkemiz pamuğu, ayçiçeğini, soyayı, mısırı, buğdayı yüksek oranda ithal ediyor. Eskiden buğday pamuk ve arpa ekilirdi. Ürün çeşidi azdı ve ülkemiz tarımda kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Şu anda ürün çeşitliliği fazla olduğu için hangi ürün fazla ekilirse başka ürünlerde azalma oluyor" diye konuştu.

Üretici 1 lira 10 kuruş destek bekliyor

İki yıldır yaşanan pandemi sürecinin tarımda üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna savaşında da görüldü ki paranız dahi olsa bazı ürünleri alma şansınız olmuyor. Pamuk, mısır, buğday, soya ve ayçiçeği en temel ihtiyaç duyduğumuz gıdalar. Bu ürünler devletimiz tarafından desteklense de destek miktarı yeterli değil. Destek miktarlarının pamukta olduğu gibi arttırılmalı. Soyada 60 kuruş, ayçiçeğinde 50 kuruş olan desteğin, pamukta olduğu gibi 1 lira 10 kuruş seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. 2020 yılında çiftçimiz ayçiçeği üretimini yüzde 10 arttırmasına rağmen 2021 yılında yaşanan kuraklık, verimi düşürdü. Fiyatların da düşük olmasından dolayı ayçiçeğinden istenilen verim alınamadı."

Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin dünyada ayçiçeğini en çok ithal eden ülke konumunda olduğunu dikkat çekerek, "Açığın kapanması için, devletimiz tarafından ayçiçeğine verilen desteğin, 50 kuruştan 1 liranın üzerinde arttırılmasını bekliyoruz. Dışa bağımlılığın azalması için üretim şart. Verilen desteklerle ekim alanları ve üretimimiz artacak, çiftçimiz ve ülkemiz kazanacaktır" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması Rusya'da savaş karşıtı protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı Rusya'da savaş karşıtı protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı

Togo Cumhuriyeti, Ziraat Odası, Mehmet Akın, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan: 'Destek artarsa, ayçiçeği üretimi de artar' - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
09:17 ABD istihbaratı açıkladı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 11 bin değil, 3 bin civarında
09:15 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 09:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Doğan: "Destek artarsa, ayçiçeği üretimi de artar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement