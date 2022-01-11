Doğan: "Üreticilerimiz için destek planları oluşturulmalı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Girdi maliyetlerini karşılayamayan üreticilerimiz üretimden vazgeçecek, fiyatlar yükselecek, hem çiftçilerimiz hem tüketicilerimiz zarar görecek, gıdaya ulaşım da zorlaşacak" dedi.

Doğan, tarım sektörünün 2021 yılını değerlendirdi 2022 yılı beklentilerini açıkladı.

2021 yılının tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de oldukça zor geçen ve olumsuz sonuçlarla karşılaşılan bir yıl olduğunu ifade eden Doğan, "Gerek 2020 yılında başlayan pandeminin devam etmesi, gerekse tarımı önemli derecede etkileyen kuraklık, hem tarım ürünleri arzında daralmaya ve fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtı hem de istihdamda ve sosyoekonomik yaşantıda sıkıntıları beraberinde getirdi. Diğer taraftan, 2021 yılında döviz kurundaki anormal artışlar, tarımsal girdi fiyatlarındaki küresel ve ülkesel dalgalanmalar sorunlarımızı daha da arttırdı. Son yıllarda yaşadığımız süreçler tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu ve sürekli desteklenmesi gerektiğini, gıda ürünlerinde görülen yüksek fiyatlar ve bazı ürünlere erişim sorunları, toplumun her kesimi için tarımın ülkeler için ne kadar önemli bir bileşen olduğunu açıkça gösterdi" dedi

2021 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe yüzde 2,9 oranda azalma olduğunu söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Bu gerilemenin temel nedeni, 2020-2021 üretim sezonunda yaşanan şiddetli kuraklık ve diğer afetlerin bitkisel üretimde oluşturduğu azalıştır. Başta arpa, buğday ve baklagil olmak üzere ürünlerde verim kaybına neden olmuştur. Sürdürülebilir tarım için sektörümüzdeki sorunlar bir bütün olarak ele alınmalı ve üreticilerimizin her türlü sorunları aşması için destek planları oluşturulmalıdır."

Tarımsal örgütlenmedeki yetersizliğin sektörün önemli yapısal sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Tarımda üretici örgütleri sayı olarak fazla ama idari ve mali açıdan güçleri yeterli değil. Görev ve fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememektedirler. Ekonomik örgütlenmenin yetersiz kalması; tarımda üretim planlaması yapılamamasına, pazarlamada sorunlara, fiyat ve gelir istikrarsızlığının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, tarladan markete 5-6 kata varan fiyat artışları görülmektedir. Çiftçiler maliyetine, hatta bazen maliyetin altına ürününü elden çıkarırken, tüketiciler de makul fiyatlarla ürün tüketememektedir" diye konuştu.

2022 yılının da tarım sektöründe zorlu geçeceğini belirten Doğan, "Çiftçimiz gübre ve mazottaki yüksek artışlar nedeniyle sonbahar ve kış aylarında ekim yapamadı. Ekim yapanlar ise gübreyi yetersiz kullandı veya hiç kullanamadı" dedi.

Yılbaşında yapılan yeni zamlarla tüm girdi maliyetlerinin daha da yükseleceğini belirten Doğan, "Girdi maliyetlerini karşılayamayan üreticilerimiz üretimden vazgeçecek, fiyatlar yükselecek, hem çiftçilerimiz hem tüketicilerimiz zarar görecek, gıdaya ulaşım da zorlaşacaktır" dedi.

Üretmek için değil, sadece rant için toprak alanların sayısının da son zamanlarda hızla arttığına dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin tarlasını satmasını önleyecek, üretimde kalmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Kullanılmayan tarım alanları değerlendirilmeli, verimlilik arttırılmalıdır. Ayrıca kadınlar ve gençleri sektöre kazandırmak için pozitif ayrımcılık yapılmalı, teşvik edici önlemler alınmalıdır. Tarım ve kırsal kalkınmada bilgi ve becerileriyle önemli rol oynayan ziraat mühendislerimiz iş bulmakta zorlanmaktadırlar. Ülkemizin ve tarım sektörünün ilerlemesine katkıda bulunacak olan ziraat mühendislerimizin eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayabilecekleri ortamlarda çalışmaları sağlanmalıdır. Ülkemiz tarımda oldukça elverişli topraklara sahip. Çitçilerimize sahip çıkmalı, sorunlarını çözmeli ve desteklemeliyiz." - ADANA