Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi - Son Dakika
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Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi

06.05.2022 10:48
Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı Doğanşehir ilçesinde kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı Doğanşehir ilçesinde kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde de etkili olan dolu yağışının çağla döneminde olan kayısıya büyük zarar verdiği belirtilirken, meteoroloji kent genelinde etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. - MALATYA

Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi
Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi

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Meteoroloji, su baskını, Doğanşehir, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi - Son Dakika


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