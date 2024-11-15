Doğru Nefes Sağlıklı Yaşam İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğru Nefes Sağlıklı Yaşam İçin Önemli

Doğru Nefes Sağlıklı Yaşam İçin Önemli

Pulmoner rehabilitasyon, solunum rahatsızlıklarını azaltarak yaşam kalitesini artırıyor.

15.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Fzt. Umut Arda Korkmaz, solunum rahatsızlığı bulunan kişiler için tıbbi tedavilerin yanında kullanılan pulmoner rehabilitasyonun fayda sağlayacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğru nefes almanın insan sağlığına etkisi, uzun zamandır biliniyor. Uzmanlar, akciğer kapasitesinin tam kullanılamadığı durumlarda, doğru nefes almanın zorlaştığını belirtiyor. Nefesin doğru alınmadığı durumlarda ise kardiyovasküler hastalıkların kapısı aralanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fzt. Umut Arda Korkmaz, doğru nefes almanın tüm organları ve psikolojiyi etkilediğini, aksi durumda sağlığın olumsuz etkileneceğini ve çeşitli hastalıklara yol açabileceğini kaydetti.

Korkmaz, "Doğru nefes alma, oksijenin kan dolaşımınıza etkili şekilde karışmasını, hücrelerinizdeki oksijenin artmasını, enerji seviyenizin yükselmesini ve yorgunluğunuzun azalmasını sağlar. Aynı zamanda, derin ve yavaş nefes almak, kalp atış hızını yavaşlatır, kan basıncını düzenler ve kalp-damar sisteminin üzerindeki yükü hafifletir. Uzun vadede, hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarının riskini azaltır. Doğru nefes teknikleri ile sindirim fonksiyonlarınızın işleyişi iyileşir ve bağışıklık sisteminiz güçlenir. Birçoğumuz doğru nefes almayı bilmiyor. Özellikle birçok kardiyovasküler hastaya bakıldığında, doğru nefes almayı bilmedikleri ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her yerde uygulanabiliyor"

Özellikle Kovid-19 salgın süreciyle insanlar arasında pulmoner rehabilitasyonunun duyulmaya başlandığını vurgulayan Korkmaz, tıbbi tedavilerin yanında kullanılan bu yöntemin her yaştan solunum rahatsızlığı bulunan kişilere fayda sağlayacağına, evde veya ayakta uzman fizyoterapistler tarafından uygulanabileceğine değindi.

Pulmoner rehabilitasyonun, kronik solunum rahatsızlıkları olan hastaların fiziksel dayanıklılığını artırmak, solunum fonksiyonlarını desteklemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulanan, multidisipliner bir tedavi programı olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bu programda, astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), pulmoner fibrozis ve diğer solunum yetmezlikleri gibi kronik akciğer hastalıklarından etkilenen kişilerin yaşam kalitesinin artırmak hedeflenir." ifadelerini kullandı.

Bu yöntemin egzersiz, solunum teknikleri, psikolojik destek ve eğitimlerden oluştuğundan bahseden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yöntem, hastanın hem fiziksel hem de psikososyal durumunu iyileştirmeyi amaçlar. Uygulamanın içerisindeki solunum egzersizleri, triflo çalışmaları gibi çalışmalar neticesinde nefes darlığınız azalır, fiziksel kapasiteniz artar ve kişi kendi hastalığını daha iyi yönetir hale gelir. Bu denetimli rehabilitasyon programında, hekim değerlendirmesi sonrası biz terapistler, tedavi basamaklarını hastaya göre oluştururuz. Bazı rahatsızlıklar genetik ve çevresel nedenle ortaya çıkabiliyor. Bunu iyi değerlendirmek ve gözlemlemek çok önemli. Tedavi basamakları kapsamında, doğru nefes alma, diyaframı kullanma, postüral drenaj, triflo çalışma ve solunum kaslarını kuvvetlendirme egzersizlerini uygularız. Süre olarak hastanın tam iyileşmesini ve sosyal hayatının kısıtlanmamasını hedefleriz."

Kaynak: AA

Umut Arda, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğru Nefes Sağlıklı Yaşam İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Doğru Nefes Sağlıklı Yaşam İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.