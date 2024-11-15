Doğru Nefes Sağlıklı Yaşam İçin Önemli

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Güven Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Fzt. Umut Arda Korkmaz, solunum rahatsızlığı bulunan kişiler için tıbbi tedavilerin yanında kullanılan pulmoner rehabilitasyonun fayda sağlayacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğru nefes almanın insan sağlığına etkisi, uzun zamandır biliniyor. Uzmanlar, akciğer kapasitesinin tam kullanılamadığı durumlarda, doğru nefes almanın zorlaştığını belirtiyor. Nefesin doğru alınmadığı durumlarda ise kardiyovasküler hastalıkların kapısı aralanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fzt. Umut Arda Korkmaz, doğru nefes almanın tüm organları ve psikolojiyi etkilediğini, aksi durumda sağlığın olumsuz etkileneceğini ve çeşitli hastalıklara yol açabileceğini kaydetti.

Korkmaz, "Doğru nefes alma, oksijenin kan dolaşımınıza etkili şekilde karışmasını, hücrelerinizdeki oksijenin artmasını, enerji seviyenizin yükselmesini ve yorgunluğunuzun azalmasını sağlar. Aynı zamanda, derin ve yavaş nefes almak, kalp atış hızını yavaşlatır, kan basıncını düzenler ve kalp-damar sisteminin üzerindeki yükü hafifletir. Uzun vadede, hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarının riskini azaltır. Doğru nefes teknikleri ile sindirim fonksiyonlarınızın işleyişi iyileşir ve bağışıklık sisteminiz güçlenir. Birçoğumuz doğru nefes almayı bilmiyor. Özellikle birçok kardiyovasküler hastaya bakıldığında, doğru nefes almayı bilmedikleri ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her yerde uygulanabiliyor"

Özellikle Kovid-19 salgın süreciyle insanlar arasında pulmoner rehabilitasyonunun duyulmaya başlandığını vurgulayan Korkmaz, tıbbi tedavilerin yanında kullanılan bu yöntemin her yaştan solunum rahatsızlığı bulunan kişilere fayda sağlayacağına, evde veya ayakta uzman fizyoterapistler tarafından uygulanabileceğine değindi.

Pulmoner rehabilitasyonun, kronik solunum rahatsızlıkları olan hastaların fiziksel dayanıklılığını artırmak, solunum fonksiyonlarını desteklemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulanan, multidisipliner bir tedavi programı olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bu programda, astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), pulmoner fibrozis ve diğer solunum yetmezlikleri gibi kronik akciğer hastalıklarından etkilenen kişilerin yaşam kalitesinin artırmak hedeflenir." ifadelerini kullandı.

Bu yöntemin egzersiz, solunum teknikleri, psikolojik destek ve eğitimlerden oluştuğundan bahseden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yöntem, hastanın hem fiziksel hem de psikososyal durumunu iyileştirmeyi amaçlar. Uygulamanın içerisindeki solunum egzersizleri, triflo çalışmaları gibi çalışmalar neticesinde nefes darlığınız azalır, fiziksel kapasiteniz artar ve kişi kendi hastalığını daha iyi yönetir hale gelir. Bu denetimli rehabilitasyon programında, hekim değerlendirmesi sonrası biz terapistler, tedavi basamaklarını hastaya göre oluştururuz. Bazı rahatsızlıklar genetik ve çevresel nedenle ortaya çıkabiliyor. Bunu iyi değerlendirmek ve gözlemlemek çok önemli. Tedavi basamakları kapsamında, doğru nefes alma, diyaframı kullanma, postüral drenaj, triflo çalışma ve solunum kaslarını kuvvetlendirme egzersizlerini uygularız. Süre olarak hastanın tam iyileşmesini ve sosyal hayatının kısıtlanmamasını hedefleriz."