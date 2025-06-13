Doğrudan Satış Yönetmeliği Taslağı İlan Edildi

Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin güvenilir, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması amacıyla doğrudan satış sistemlerini Bakanlık tarafından hazırlanan yeni bir yasal çerçeveyle daha güçlü bir zemine oturtulduğunu açıkladı. Bu kapsamda, "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik" taslağı kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Yeni düzenleme ile hem tüketicilerin korunması, hem de sektördeki yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflendi. Doğrudan satış sistemleriyle zaman zaman piramit yapı benzeri yasa dışı oluşumların önüne geçilmesi amaçlanırken, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve sektörün güvenilirliğini de zedelenmesi de önlenecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu sorunun önüne geçmek amacıyla "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, doğrudan satış sistemlerine özel hükümler içeren 47/A maddesinin, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"a eklendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme olduğuna dikkati çekildi.

Taslak yönetmelikteki temel başlıklara yer verilen açıklamada, tüketicilerin sahip olduğu haklar, doğrudan satış şirketlerinin tabi olacağı ilke ve esaslar, Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesi ile doğrudan satış şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, doğrudan satış sistemleriyle yasa dışı piramit yapılar arasındaki farkların objektif kriterlerle belirlenmesi hususlarının düzenlemede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenlemeyle doğrudan satış sektörünün sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, aynı zamanda tüketicilerin korunması ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesi sürecinde kamuoyunun katkı ve değerlendirmelerini önemsiyor, yönetmelik taslağının geniş katılımlı bir istişare süreciyle nihai haline kavuşmasını hedefliyoruz." - ANKARA