Karslıoğlu: "Yıkım müteahhitlerimizin sorunları büyük" - Son Dakika
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Karslıoğlu: "Yıkım müteahhitlerimizin sorunları büyük"

18.08.2022 12:16
Karslıoğlu: "Yıkım müteahhitlerimizin sorunları büyük"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Yıkım müteahhitlerimizin sorunları gerçekten çok büyük. Mecburi kılınan şartlar nedeniyle iş yapılamaz hale geldi" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Yıkım müteahhitlerimizin sorunları gerçekten çok büyük. Mecburi kılınan şartlar nedeniyle iş yapılamaz hale geldi" dedi.

Hafriyat ve yıkım müteahhitleri, yeni yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte mecburi şartların iş yapılamaz hale getirdiğini dile getirdi. DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Yıkım müteahhitlerimizin sorunları gerçekten çok büyük. Biz federasyon olarak bize bağlı birliklerin içerisinde 80'e yakın bu işle iştigal eden firmalarımız mevcuttur. Yasayı incelediğimizde bu belgeyi alabilecek Akdeniz Bölgesinde hiçbir firmamız yoktur. Hükümetimizden bu konu ile alakalı isteğimiz, yasanın uygulanabilir hale getirilmesidir" dedi.

Önerileri sıralayan Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"İstenilen banka teminatının referans mektubuna çevrilmeli. İstenilen uzun bomlu iş makinasının şehirlerimizin dar sokaklarına girmesi mümkün gözükmemektedir. Bu normal iş makinasına çevrilmeli. Yıkım müteahhitliğinin, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı yetkililerine veya federasyonumuz aracılığıyla eğitim vererek yetki belgesinin verilmesi gerekmektedir. Sektörün Adana ve ülkemizde daha fazla sıkıntıya uğramadan iktidarın ve yetkili kurumların konuya bir an evvel ele atarak çözüm noktasında kararlar alacağına inanıyoruz," - ADANA

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Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Akdeniz, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karslıoğlu: 'Yıkım müteahhitlerimizin sorunları büyük' - Son Dakika

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