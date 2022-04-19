Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi

19.04.2022 12:39

Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildiTRABZON Doğu Karadeniz Bölgesinden balık avı sezonunda 7 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 247 bin 322 kilogram karşılığı, 716 bin 918 dolar döviz girdisi elde edildi.

Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi

TRABZON Doğu Karadeniz Bölgesinden balık avı sezonunda 7 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 247 bin 322 kilogram karşılığı, 716 bin 918 dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla hamsi ihracatı Almanya'ya, en az ihracat ise Azerbaycan'a yapıldı. Bir önceki sezonda ise hamsi ihracatından 437 bin 575 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Denizlerde av yasağı 15 Nisan itibariyle başlarken 1 Eylül'e kadar sürecek. Bu sezonki hamsi avı Eylül ayında başlarken, Şubat ayında büyük ölçüde sona erdi. Doğu Karadeniz Bölgesinde 1 Eylül 2021 itibariyle başlayan av sezonundan 15 Nisan 2022 yılına kadar süren balık avı sezonunda 7 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 716 bin 918 dolar döviz girdisi sağlanırken, en fazla hamsi ihracatı 178 bin 926 kilogram karşılığı 566 bin 724 dolar ile Almanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'yı 35 bin 640 kilogram karşılığı 82 bin 959 dolar ile Belçika izlerken, bu ülkeleri 17 bin 820 kilogram karşılığı 37 bin 57 dolar ile Hollanda, 9 bin 600 kilogram karşılığı 24 bin 476 dolar ile İsveç, 550 kilogram karşılığı 2 bin 100 dolar döviz geliri ile Katar, bin 690 kilogram karşılığı bin 971 dolar ile Azerbaycan ve 3 bin 96 kilogram karşılığı bin 631 dolar ile KKTC takip etti.

Doğu Karadeniz Bölgesinden bir önceki av sezonunda Almanya, İsveç, Ukrayna'ya yapılan hamsi ihracatında 166 bin 194 kilogram karşılığı 437 bin 575 dolar döviz girdisi elde edilmişti.

Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi
Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi
Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi
Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz bölgesinden hamsi ihracatında 716 bin 918 dolar döviz geliri elde edildi - Son Dakika
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