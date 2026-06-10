Doğu Karadeniz'den 59 milyon dolarlık somon ihracatı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'den 59 milyon dolarlık somon ihracatı

10.06.2026 11:41
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Ocak-mayıs döneminde Doğu Karadeniz'den 8 bin 743 ton somon ihracatı yapıldı, kazanç 59 milyon dolar.

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde 59 milyon 878 bin 937 dolarlık Türk somonu ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, bölgeden yılın 5 ayında 8 bin 743 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 59 milyon 878 bin 937 dolar kazanç sağlandığını belirten Kuzuoğlu, bölgeden bu dönem 13 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldığını ifade etti.

Kuzuoğlu, Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatında Rusya'nın ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Rusya'ya bu dönem 35 milyon 271 bin 343 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı 19 milyon 95 bin 959 dolarla Belarus ile 2 milyon 992 bin 477 dolarla Japonya takip etti." dedi.

Bölge ihracatının yüzde 75'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kuzuoğlu, kentten söz konusu dönemde 12 ülkeye 6 bin 418 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

Kuzuoğlu, söz konusu ihracattan 44 milyon 834 bin 826 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya, Belarus ve Vietnam'ın Trabzon'dan en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Kuzuoğlu, "Bölge ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bazında yüzde 6 artış yaşandı. Trabzon ihracatımızda da hem miktar hem de değer bazında bu artış yüzde 10 oldu. İhracatı daha da artırmak için özveriyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Kuzuoğlu, Türk somonu ihracatının ilerleyen günlerde çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Balıkçılık, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 59 milyon dolarlık somon ihracatı - Son Dakika

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