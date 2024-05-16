Doğu Karadeniz'den ABD ve diğer ülkelere bal ihracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den ABD ve diğer ülkelere bal ihracatı

Doğu Karadeniz\'den ABD ve diğer ülkelere bal ihracatı

Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 9 ülkeye toplamda 218 ton bal ihraç edildi. Bu dönemde ABD'ye yapılan ihracat 462 bin 563 dolar olarak gerçekleşti. Bal ihracatının artırılması için organik, coğrafi işaretli ve markalı ürün ihracatına odaklanılması gerektiği belirtildi.

16.05.2024 10:09
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Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde ABD başta olmak üzere 9 ülkeye bal satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 4 ayda 218 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Dış satımdan 894 milyon 471 bin dolar kazanç sağlandığına dikkati çeken Kalyoncu, "ABD, 462 bin 563 dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 198 bin 750 dolarla Almanya, 96 bin 216 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Azerbaycan, Belçika ile Birleşik Krallık'a da bu dönem bal satıldı." diye konuştu.

Kalyoncu, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak, bal ihracatının, organik, coğrafi işaretli ve markalı ürün ihracatıyla daha da artırılabileceğini ifade etti.

Bal üretimi açısından bu yıl hava şartlarının iyi geçtiğini, bunun da rekolteyi artıracağını dile getiren Kalyoncu, "Türk balını dünya piyasalarında kalitesiyle marka haline getirmemiz gerekiyor. Kaliteli ve en üst ambalajlarda Türk balının üretimi için ilgili kurumların etkin denetimler yaparak, asla ödün verilmemesi önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den ABD ve diğer ülkelere bal ihracatı - Son Dakika

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