Doğu Karadeniz'den Su Ürünleri İhracatı Artıyor

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 73 milyon 719 bin 362 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, bölgeden yılın 5 ayında 19 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

İskender, söz konusu dönemde 11 bin 16 ton su ürünü dış satımı yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ihracattan 73 milyon 719 bin 362 dolar kazanç sağlandı. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 9 bin 851 ton su ürünü ihracatı karşılığında 69 milyon 807 bin 105 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Bu kapsamda Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan su ürünleri dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 12, değerde yüzde 6 arttı."

Su ürünleri ihracatında 40 milyon 41 bin 871 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığını ifade eden İskender, bu ülkeyi 19 milyon 891 bin 225 dolarla Belarus, 5 milyon 65 bin 437 dolarla da ABD'nin takip ettiğini vurguladı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Çin ve İrlanda'ya su ürünü ihraç edildiğine dikkati çeken İskender, ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarını kaydetti.

İhracata ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen İskender, bölgenin su ürünleri ihracatında gelecek dönemde daha güçlü bir performans sergileyeceğine inandıklarını belirtti.