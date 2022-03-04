Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi

04.03.2022 14:41
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi

Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi olurken, fuarda binlerce öğrenciler kendilerine yeni iş imkanı aradı.

Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi olurken, fuarda binlerce öğrenciler kendilerine yeni iş imkanı aradı.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 7 üniversitenin paydaş olarak yer aldığı "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" (DOKKAF) Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın yanı sıra yoğun katılım oldu.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen fuara 10 binin üzerinde öğrenci katılırken, fuar alanında yaklaşık 250 stant yer aldı. Yapılan konuşmalarda öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğu belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, fuar sayesinde üniversite öğrencilerinin yeni iş ve staj imkanı bulacağını ifade ederek "Yeni iş, staj imkanları, yeni meslekler, yeni mesleklerle ilgili kriterler, girişimcilik, iletişim anlamında öğrencilerimize çok ciddi katkı sağlanacak. Özel sektörde iş gören firmalar kendilerine gerekli olan iş gücünü, kaliteli insan gücünü burada inşallah temin etme, görme imkanına sahip olacak" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Burada çok anlamlı organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizi geleceğimize emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizin kariyer planlamalarında en önemli aşama olan bu süreçte onlara rehberlik etme adına onlara ufuk ve vizyon kazandırma adına böyle bir organizasyon gerçekten çok anlamlı" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de üniversite öğreniminden sonraki sürecin çok önemli olduğunu belirterek "Üniversiteye başladıktan sonra üniversite bitene kadar üniversite bittikten sonra da çalışma hayatınız sırasında kariyerinizi kendiniz planlayacaksınız. Hiçbir zaman kendinizi sınırlar içinde dahil etmeye sınırlar içinde kısıtlamaya çalışmayın. Kendi yeteneklerinizin farkındasınız ona göre iş seçin" şeklinde konuştu. - TRABZON

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi

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DOĞU KARADENİZ KARİYER FUARI AÇILDI DOĞU KARADENİZ KARİYER FUARI AÇILDI '3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı' Trabzon'da açıldı '3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı' Trabzon'da açıldı

Doğu Karadeniz, Ali Dönmez, Üniversite, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi - Son Dakika


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