Doğu Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Artışta

Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatı, 2022'ye göre yüzde 23 artarak 200 milyon dolara ulaştı.

23.12.2024 11:18
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Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 200 milyon 699 bin 555 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den 11 ayda 33 bin 416 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Kalyoncu, bu ihracattan 200 milyon 699 bin 555 dolar kazanç sağlandığını belirterek, ihracatın 28 bin 287 ton karşılığı 163 milyon 209 bin 894 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre, miktarda yüzde 18, değerde de yüzde 23 arttığı bilgisini paylaştı.

En fazla ihracatın 138 milyon 937 bin 532 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeyi 17 milyon 174 bin 976 dolar ile Beyaz Rusya, 16 milyon 730 bin 113 dolarla Vietnam'ın takip ettiğini ifade etti.

Kalyoncu, bölge ihracatının 130 milyon 827 bin 350 dolarlık kısmının Trabzon tarafından sırtlandığına işaret ederek, kentten 11 ayda 21 ülkeye, 21 bin 584 tonluk su ürünü satıldığını kaydetti.

Su ürünlerinin bölgenin ve kentin önemli ihraç kalemlerinden olduğunu vurgulayan Kalyoncu, söz konusu sektör ihracatının yeni yılda da artışını sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Ekonomi, trabzon, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Artışta - Son Dakika

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